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محليات

على ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة وآخرها في الضاحية أمس.. لقاءات لبري في عين التينة

2024-07-31 | 07:24
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على ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة وآخرها في الضاحية أمس.. لقاءات لبري في عين التينة
على ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة وآخرها في الضاحية أمس.. لقاءات لبري في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا والوفد المرافق بحضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) اللواء آرلدو لاثارو، حيث جرى عرض لآخر المستجدات والأوضاع العامة لاسيما السياسية والميدانية منها، في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.

كما استقبل رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) محمد الحوت.
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محليات

نبيه بري

عين التينة

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