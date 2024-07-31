إليكم جدول رحلات طيران الشرق الاوسط لليوم!

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أن "رحلاتها ليوم 31 تموز ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخيرعودتها الى صباح اليوم التالي بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

