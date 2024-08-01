"سي إن إن": بلينكن أوعز للوسطاء عدم الرد على إغتيال شكر وهنية

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر، قوله إنّ "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن نقل رسائل إلى إيران وحزب الله اللبناني"، بعد اغتيال إسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل والقائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر.

