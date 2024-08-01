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محليات

"سي إن إن": بلينكن أوعز للوسطاء عدم الرد على إغتيال شكر وهنية

2024-08-01 | 06:13
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&quot;سي إن إن&quot;: بلينكن أوعز للوسطاء عدم الرد على إغتيال شكر وهنية
"سي إن إن": بلينكن أوعز للوسطاء عدم الرد على إغتيال شكر وهنية

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر، قوله إنّ "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن نقل رسائل إلى إيران وحزب الله اللبناني"، بعد اغتيال إسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل والقائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر.

وكشف المصدر أنّ "الرسائل كانت دعوة للتهدئة وعدم الرد على مقتل إسماعيل هنية وفؤاد شكر".

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الوزير انتوني بلينكن بحث مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، التوترات المستمرة في الشرق الأوسط".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن محادثات بين عبدالرحمن ونظيره الإيراني بالانابة علي باقري كني حول تداعيات اغتيال هنية.
"سي إن إن": بلينكن أوعز للوسطاء عدم الرد على إغتيال شكر وهنية

محليات

أنتوني بلينكن

ايران

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على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن
08:37

على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اليوم شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.

08:37

على خلفية عدوان الضاحية.. لبنان تقدّم بشكوى إلى مجلس الامن

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اليوم شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.

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