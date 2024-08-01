"سي إن إن": بلينكن أوعز للوسطاء عدم الرد على إغتيال شكر وهنية
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر، قوله إنّ "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن نقل رسائل إلى إيران وحزب الله اللبناني"، بعد اغتيال إسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل والقائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر.
وكشف المصدر أنّ "الرسائل كانت دعوة للتهدئة وعدم الرد على مقتل إسماعيل هنية وفؤاد شكر".
وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الوزير انتوني بلينكن بحث مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، التوترات المستمرة في الشرق الأوسط".
كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن محادثات بين عبدالرحمن ونظيره الإيراني بالانابة علي باقري كني حول تداعيات اغتيال هنية.