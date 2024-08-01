ميقاتي استقبل وفداً بريطانياً في السراي: الحل لن يكون إلا سياسياً

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وزيري الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة دايفيد لامي وجون هيلي بعد ظهر اليوم في السرايا.

شارك في اللقاء السفير البريطاني في لبنان هامش كويل والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني السفير في بريطانيا رامي مرتضى والمستشارون الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.



في خلال اللقاء شكر رئيس الحكومة لبريطانيا وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمه على الصعد كافة .واعتبر" ان ايفاد رئيس الحكومة البريطانية كير ستامر وزير يالخارجية والدفاع الى لبنان في هذه الظروف رسالة دعم يقدرها لبنان، مشيرا انه كان بحث مع نظيره البريطاني يوم السبت الفائت في فرنسا الوضع في لبنان والمنطقة.



وشدد رئيس الحكومة على "ان اسرائيل إنتهكت السيادة اللبنانية واعتدت على ارضنا مخالفة القوانين الدولية وتعتدي يوميا على المدنيين المدنيين بشكل سافر.



وقال : إن الحل لن يكون الا سياسيا عبر تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701، داعيا بريطانيا والمجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها".

وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي دعا جمع الاطراف الى احترام القرار الدولي الرقم 1701 وتطبيقه بكل بنوده ومندرجاته، فيما اشاد وزير الدفاع جون هيلي بالشركة القائمة بين الجيشين اللبناني والبريطاني، ودعا الى معالجة كل النزاعات بالحوار والاساليب الديبلوماسية ، لأن العنف ستكون عواقبه وخيمة على الجميع".