إجتماع للأحزاب في الشوف بدعوة من الديمقراطي اللبناني
بدعوة من دائرة الشوف في الحزب الديمقراطي اللبناني، عُقد اجتماع للأحزاب في قضاء الشوف حضره إلى جانب رئيس الدائرة فادي أبو فخر، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي د. عمر غنّام، منفذ عام منفذية الشوف في الحزب السوري القومي الإجتماعي شادي راجح وممثل حزب التوحيد العربي عماد ضو، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات المحلية والأوضاع العامة في قضاء الشوف.
وتطرّق المجتمعون إلى التطورات الحاصلة مع العدو الإسرائيلي وعمليتي الإغتيال التي قام بها في الأيام الماضية بالإضافة إلى عدوانه اليومي على الجنوب اللبناني وعدد من المناطق اللبنانية وعلى بلدة مجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل، معربين عن إدانتهم الشديدة لكل ما يقدم عليه من إجرام ومجازر.
وشدّدوا على ضرورة التنسيق والتواصل الدائمين في مختلف الملفات، وخصوصاً ملف النزوح لأهلنا في الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية في حال حصول أيّة تطورات سلبية في الفترة المقبلة، مؤكدين الجهوزية التامة للجميع للتعامل مع كل مستجدٍّ.