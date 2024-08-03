إجتماع للأحزاب في الشوف بدعوة من الديمقراطي اللبناني

بدعوة من دائرة الشوف في الحزب الديمقراطي اللبناني، عُقد اجتماع للأحزاب في قضاء الشوف حضره إلى جانب رئيس الدائرة فادي أبو فخر، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي د. عمر غنّام، منفذ عام منفذية الشوف في الحزب السوري القومي الإجتماعي شادي راجح وممثل حزب التوحيد العربي عماد ضو، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات المحلية والأوضاع العامة في قضاء الشوف.