وليد جنبلاط في الضاحية الجنوبية معزياً

قدم الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ونائب رئيس الحزب زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر التعازي بالقيادي في حزب الله فؤاد شكر في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، حيث كان في إستقباله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس الهيئة التنفيذية في الحزب السيد هاشم صفي الدين وأهل وأشقاء الشهيد شكر.