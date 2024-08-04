الراعي ترأس قداس الشكر لمناسبة تطويب الدويهي: لتحقيق دوليّ في إنفجار المرفأ





ترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس الشكر بعد إعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، في كنيسة الكرسي البطريركي في الديمان، يعاونه المطارنة سمير مظلوم، حنا علوان وجوزف نفاع، الخورأسقف اسطفان فرنجية والخوري خليل عرب وبمشاركة عدد من المطارنة والكهنة. وحضر القداس النائب وليام طوق، النائب السابق اسطفان الدويهي، رئيس مجلس الاملاء في الجامعة الثقافية في العالم ميشال الدويهي، نائب رئيس مؤسسة البطريرك الدويهي النقيب جوزيف الرعيدي، رئيس اقليم كاريتاس الجبة الدكتور ايليا ايليا رؤساء بلديات ومخاتير منطقتيّ بشري وزغرتا، السفيران السابقان جورج خوري وأنطونيو عنداري، أعضاء مؤسسة البطريرك الدويهي، أعضاء مجلس أمناء رابطة قنوبين للرسالة والتراث، الى وفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية. وخدمت القداس جوقة صدى قنوبين بقيادة الاب خليل رحمة.

وتمّ خلال القداس تكريس مذبح على اسم الطوباوي الجديد أقيم ناحية جدارية رجم مار اسطفان، أول الشهداء، إحدى جدرانيات صليبا الدويهي، التي تزيّن جدران وسقف كنيسة الديمان. والتي اجرى عليها الفنان جورج زعتيني سنة 1997 بعض أعمال التأهيل الاستيعادية. ورفع على المذبح تمثال الطوباوي اسطفان الدويهي من أعمال الفنان رودي رحمة.

وبعد الانجيل المقدس ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان: "أيّتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك ما تريدين" (متى 15: 28) . جاء فيها: "نقيم اليوم على مقربة من دير سيّدة قنّوبين مقرّ البطاركة من سنة 1400 حتى سنة 1840، قدّاس الشكر لله على عطيّة الطوباويّ الجديد البطريرك مار إسطفان الدويهي، الذي عاش في هذا المقرّ طيلة بطريركيّته التي دامت أربعًا وثلاثين سنة، ما بين 1670 و 1704، ما عدا اضطراره مغادرته هربًا من جور الحكّام الحماديّين. إنّه لنا اليوم علامة رجاء في المحنة. فإنّنا نشكر الله على هذه الهبة السماويّة بشخص الطوباوي الجديد. ونشكر قداسة البابا فرنسيس الذي أمر بتسجيل إسمه بين الطوباويّين في السماء، ونشكر نيافة الكردينال Marcello Semeraro، الذي مثّل قداسته وأعلنه باسمه رسميًّا طوباويًّا وحدّد عيده في الثالث من أيّار، ميلاده في السماء، وذلك في الإحتفال المهيب أوّل من أمس الجمعة في الصرح البطريركيّ في بكركي. ويطيب لي أن أهنّئ كنيستنا المارونيّة وجميع الكنائس، ورعايا إهدن-زغرتا، وقنّوبين والديمان والجبّة، وكلّ لبنان واللبنانيّن ومسيحيّي هذا الشرق، راجين تشفّعه من أجل هبة الرجاء والسلام والنعم السماويّة، ومن أجل سير العدالة في دعوى تفجير مرفأ بيروت في ذكراه الرابعة. وإذ أرحّب بكم جميعًا، أوجّه تحيّة إلى أعضاء مخيّم التعليم المسيحيّ في رعيّة قطر موجّهًا إليهم وإلى عزيزنا الأب شربل مهنّا الراهب المريميّ كاهن الرعيّة المارونيّة في دولة قطر منظّم هذا المخيّم".

واضاف: "أيّتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك ما تريدين" (متى 15: 28). بهذه العبارة امتدح الربّ يسوع إيمان المرأة الكنعانيّة الوثنيّة، وهي من غير اليهود، من الأمم الذين هم بحاجة إلى إنجيل المسيح. فمنذ أن نادته باسمه البيبلي، وقعت مناداتها في قلبه وأراد امتحان إيمانها ثلاث مرّات، لإظهار متانة هذا الإيمان، وهو العارف ما في قلب الإنسان. "يا ابن داود ارحمني" هو اسمه البيبليّ الذي لم يتوقّع سماعه في منطقة الكنعانيّين، في ساحل صور وصيدا. ويعني: "أيّها المسيح الآتي من صلب داود وحامل رحمة الله، ارحمني واشفِ ابنتي المريضة". فقال الربّ في نفسه: نحن هنا أمام إيمان عظيم يجب التوقّف عنده بالمحنة. فلم يجبها بكلمة أو التفاتة وهي تصرخ وراءه، حتى انزعج التلاميذ وطلبوا إليه صرفها فأجابهم بشيء من التمييز العنصريّ: "ما أُرسلت إلّا إلى الخراف التي ضلّت من بيت إسرائيل" (متى 15: 24). عندئذٍ أتت تلك المرأة وسجدت وقالت: "يا سيّدي، ساعدني!" (متى 15: 15). وهنا كانت المفاجأة الكبرى من الربّ الذي يجيبها بإهانة كآخر امتحان لإيمانها: "لا يحسن أن نأخذ خبز البنين ونطرحه للكلاب". أمّا هي فأجابته بتواضع أدهش الربّ: "نعم، يا سيّدي، والكلاب أيضًا تأكل من الفتات المتساقط من مائدة أربابها وتحيا". فما كان من ربّنا إلّا الإجابة: "عظيم إيمانكِ، يا امرأة، ليكن لكِ ما تريدين!" (متى 15: 26-28)".

وتابع: "لا شكّ في أنّ كلّنا يتعجّب من قساوة يسوع وإساءته للمرأة التي جاءت تطلب الرحمة بكلّ احترام وتواضع، بل بإيمان مميّز كبير وواثق وهي امرأة وثنيّة غريبة عن ثقافته. هي محنة الإيمان، الإيمان الحقيقي والسليم هو الذي يمتحن بالصعوبات: مرض، فشل، فقر، صعوبات زوجيّة وعائليّة، حرب، تهجير، نزوح، اعتداء، وفاة شخص عزيز، الإيمان يكبر ويصمد وينمو عبر صليب المحن والمصاعب. يُشبه إهمال يسوع للمرأة الكنعانيّة بصمت الله الذي نناجيه بالصلاة، من وسط المحنة، وهو كأنّه غائب، لا يسمع، ولا يشعر. فلا بدّ من الثبات على الإيمان بوطيد الرجاء بأنّ الله يتدخّل ساعة يشاء، وبأن تدخّله يؤول دائمًا لخير الذين يتّقونه (راجع روم 8: 28). نتعلّم من هذه الحادثة ثقافة اللقاء. فلكلّ لقاء إيجابيّاته. فلا يجوز ولا يحقّ أن يعيش أي إنسان متقوقعًا على ذاته، منشغلًا فقط بأموره الشخصيّة، مكتفيًا بذاته وبما عنده. فالطوباويّ الجديد البطريرك مار اسطفان الدويهي هو مثال لنا في إيمانه بالله ورجائه وهو لنا "منارة علم وقداسة". إنّه منارة علم إذ ترك لنا وللأجيال المخطوطات التاريخيّة والليترجيّة والمتنوّعَة. فلا أحد يستطيع أن يكتب وينقّب ويصحّح مثله. فهو أكبر البطاركة ولم يأتِ مثله ولن يأتي. وهو "منارة قداسة" فحياته كلّها إكليريكيًّا من عمر إحدى عشرة سنة تلميذًا في روما، وكاهنًا إثنتي عشرة سنة، وأسقفًا سنتين، وبطريركًا أربعًا وثلاثين سنة. فكان هو هو رجل إيمان وصلاة وتقشّف وزهد وصبر على المحن التي رافقت حياته كلّها من الداخل والخارج. وهو لنا علامة رجاء في حياتنا الحاضرة".

واردف: "تصادف اليوم الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت، فإنّنا وجميع مطارنة الأبرشيّات في لبنان والأراضي البطريركيّة وبلدان الإنتشار، نجدّد إدانتنا لهذا التفجير الذي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى وهدّم نصف العاصمة. كما نجدّد تعازينا القلبيّة لأهالي الضحايا سائلين لها الراحة الأبديّة ولهم العزاء الإلهيّ. ونقدّم صلاتنا من أجل شفاء الجرحى. ونطالب برفع التدخلات السياسيّة والحزبيّة عن القضاء لكي يستطيع التحرّك من أجل العدالة والحقيقة لكي لا يتكرّر مثل هذا الجرم. كما نطالب بتحقيق دوليّ طالما القضاء المحلّي معطّل للسنة الرابعة. وإنّنا نقدّم هذه الذبيحة الإلهيّة، بشفاعة الطوباويّ الجديد البطريرك مار اسطفان، على نيّة ضحايا وشهداء مرفأ بيروت الذين سقطوا من دون أيّ مبرّر، ومن أجل تحقيق العدالة".

واعرب عن اسفه في أن "نشهد مهزلة إمتحانات الشهادة الثانويّة الأخيرة التي أظهرت مدى التفشّي الهائل للفساد والإخفاق التام في إدارة الإمتحانات الرسميّة. فلا عجب إذ تحجم الجامعات الأجنبيّة عن قبول الشهادة اللبنانيّة. إنّ هذا الأمر في غاية الخطورة، ولا يمكن القبول به ولا السكوت عنه. وبخاصّة لأنّ لبنان يتميّز، في محيطه العربيّ وفي العالم، بمستواه التربويّ الرفيع. ومن المؤسف جدًّا أن نرى الإنحطاط، الذي أصاب الدولة في لبنان، يطال الآن وبوضوح القطاع التربويّ بشكلٍ كارثيّ. وقد بدا ذلك جليًّا من خلال محاولات إقصاء شريحة أساسيّة عن إدارة العمليّة التربويّة كان لها تأثيرها الكبير، عبر التاريخ، في تمايز القطاع التربويّ الذي جعل العديد من أهالي البلدان المجاورة يختارون مدرسة لبنان وجامعته لتربية أولادهم".

وختم الراعي: "فلنصلِّ، إلى الله، بشفاعة الطوباويّ الجديد البطريرك مار اسطفان، رجل العلم المقرون بالإيمان والقداسة، كي يرحم ضحايا تفجير المرفأ ويحرّر القضاء، ويعيد إلى لبنان زهرة العلم وقداسة السيرة. له المجد والشكر، الآن وإلى الأبد، آمين".

وبعد القداس انتقل البطريرك الراعي وسائر الحاضرين الى حديقة الكرسي الداخلية حيث كانت ضيافة المناسبة وتوزيع خمسمئة نسخة من منشورات "رابطة قنوبين للرسالة والتراث" المتعلقة بتراث الوادي المقدس، وبحياة الطوباوي البطريرك الدويهي ومآثره التي حققها خلال إقامته في وادي قنوبين.







