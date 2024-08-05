الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميقاتي بحث التطورات الأخيرة مع وزيرة خارجية كندا في اتصال هاتفي: لضرورة وقف التصعيد

2024-08-05 | 05:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي بحث التطورات الأخيرة مع وزيرة خارجية كندا في اتصال هاتفي: لضرورة وقف التصعيد
ميقاتي بحث التطورات الأخيرة مع وزيرة خارجية كندا في اتصال هاتفي: لضرورة وقف التصعيد

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي جرى في خلاله البحث في الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة.

وكان تشديد على ضرورة وقف التصعيد واللجوء الى الحلول السلمية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.
وكان رئيس الحكومة عقد يلسلة لقاءات واجتماعات في السرايا اليوم.
وفي هذا الاطار  إستقبل الرئيس ميقاتي سفير سلوفاكيا ماريك فارغا في لبنان في زيارة وداعية.
كما التقى سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.
وإجتمع رئيس الحكومة  مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال: "وضعت دولة الرئيس في أوضاع القطاع الزراعي والمشكلات التي يتعرض لها، اضافة إلى ما تقوم به وزارة الزراعة من مواكبة للتطورات الامنية الجارية وتحسبا لاي تطورات وانزلاقات، خصوصا اننا نعمل اليوم ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية فيه هذا الاطار .كما اطلعت دولة الرئيس على اجواء مشاركة لبنان في حفل تنصيب الرئيس الايراني."
واستقبل النائب ناصر حيدر وعرض معه الاوضاع العامة.

واستقبل الرئيس ميقاتي محافظ بلدية بيروت مروان عبود ورئيس البلدية عبد الله درويش وعميد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد الامين عيتاني، وجرى عرض لاوضاع ومطالب العاصمة الحياتيّة والإنمائية لا سيما بالنسبة لازمة الكهرباء والمياه والنظافة العامة في بيروت.كذلك تم البحث في موضوع التعاون لانشاء مقر لاتحاد العائلات البيروتية.
واستقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق رشيد درباس وعرض معه الاوضاع العامة.
ميقاتي بحث التطورات الأخيرة مع وزيرة خارجية كندا في اتصال هاتفي: لضرورة وقف التصعيد

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الطيران الحربي يخرق جدار الصوت على دفعتين.. ماذا في آخر التطورات جنوباً؟
وجدي العريضي: فرضية ان يكون رد ايران والحزب على اسرائيل موحداً أمرٌ ممكن وبريطانيا دخلت على الخط بقوة

اقرأ ايضا في محليات

حاول بيع عقار بملايين الدولارات.. توقيف مزور في دائرة عدل طرابلس
07:45

حاول بيع عقار بملايين الدولارات.. توقيف مزور في دائرة عدل طرابلس

أفادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، بانه" توافرت معلومات لمكتب طرابلس في أمن الدولة حول عمليّة تجري، لبيع عقار يقدّر بملايين الدولارات بطريقة التزوير بهويّة مزوّرة. وقد تبيّن بعد المتابعة الحثيثة للموضوع أنّ (د. ع. ر.) قام بتزوير هويّة وإخراج قيد لصاحب العقار وقام بالاستحصال على سند بدل عن ضائع، وعرض بيع العقار، وقد اتّفق مع الشاري الذي لم يكن يعرف بالتزوير".

07:45

حاول بيع عقار بملايين الدولارات.. توقيف مزور في دائرة عدل طرابلس

أفادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، بانه" توافرت معلومات لمكتب طرابلس في أمن الدولة حول عمليّة تجري، لبيع عقار يقدّر بملايين الدولارات بطريقة التزوير بهويّة مزوّرة. وقد تبيّن بعد المتابعة الحثيثة للموضوع أنّ (د. ع. ر.) قام بتزوير هويّة وإخراج قيد لصاحب العقار وقام بالاستحصال على سند بدل عن ضائع، وعرض بيع العقار، وقد اتّفق مع الشاري الذي لم يكن يعرف بالتزوير".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024