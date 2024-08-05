اتصال هاتفي بين بو حبيب ونظيرته البلجيكية.. ما تفاصيله؟

تلقى وزير الخارجية والمغتربين، د. عبدالله بوحبيب، اتصالا هاتفيا من نظيرته البلجيكية، السيدة الحجة لحبيب، تم خلاله التباحث بآخر التطورات الخطيرة التي شهدها لبنان والمنطقة والعدوان الاسرائيلي المستمر على الاراضي اللبنانية.



قدّمت الوزيرة البلجيكية تعازيها بالضحايا المدنيين وعناصر الجيش اللبناني الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان، وأعربت عن قلقها البالغ من ازدياد وتيرة التصعيد بشكل خطير، وأكدت دعم بلجيكا الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها فرنسا والولايات المتحدة لتطبيق القرار 1701.

أما الوزير بو حبيب فشدد على أهمية دعم بلجيكا والاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لخفض التصعيد ووضع حد للمغامرات العسكرية الإسرائيلية التي من شأنها ان تؤدي إلى حرب أقليمية شاملة، وضرورة قيامهما بتحرك فاعل في هذا الشأن. وأكد الوزير أن مدخل الحل يبقى إعادة تفعيل خطة الرئيس الأميركي بايدن لوقف اطلاق النار في غزة وفقا لقرار مجلس الامن ٢٧٣٥، إضافة الى التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١.