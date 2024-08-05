الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

اتصال هاتفي بين بو حبيب ونظيرته البلجيكية.. ما تفاصيله؟

2024-08-05 | 10:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اتصال هاتفي بين بو حبيب ونظيرته البلجيكية.. ما تفاصيله؟
اتصال هاتفي بين بو حبيب ونظيرته البلجيكية.. ما تفاصيله؟

تلقى وزير الخارجية والمغتربين، د. عبدالله بوحبيب، اتصالا هاتفيا من نظيرته البلجيكية، السيدة الحجة لحبيب، تم خلاله التباحث بآخر التطورات الخطيرة التي شهدها لبنان والمنطقة والعدوان الاسرائيلي المستمر على الاراضي اللبنانية.


قدّمت الوزيرة البلجيكية تعازيها بالضحايا المدنيين وعناصر الجيش اللبناني الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان، وأعربت عن قلقها البالغ من ازدياد وتيرة التصعيد بشكل خطير، وأكدت دعم بلجيكا الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها فرنسا والولايات المتحدة لتطبيق القرار 1701.
أما الوزير بو حبيب فشدد على أهمية دعم بلجيكا والاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لخفض التصعيد ووضع حد للمغامرات العسكرية الإسرائيلية التي من شأنها ان تؤدي إلى حرب أقليمية شاملة، وضرورة قيامهما بتحرك فاعل في هذا الشأن. وأكد الوزير أن مدخل الحل يبقى إعادة تفعيل خطة الرئيس الأميركي بايدن لوقف اطلاق النار في غزة وفقا لقرار مجلس الامن ٢٧٣٥، إضافة الى التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١.
اتصال هاتفي بين بو حبيب ونظيرته البلجيكية.. ما تفاصيله؟

محليات

بو حبيب

لبنان

بلجيكا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في أسرار الصحف؟
الحزب نعى الشهيد علي عمرو من بلدة المعيصرة في جبل لبنان

اقرأ ايضا في محليات

الأردن يرسل 3 طائرات إلى بيروت لإجلاء الأردنيين
11:24

الأردن يرسل 3 طائرات إلى بيروت لإجلاء الأردنيين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسيير 3 رحلات الإثنين والثلثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمان.

11:24

الأردن يرسل 3 طائرات إلى بيروت لإجلاء الأردنيين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسيير 3 رحلات الإثنين والثلثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمان.

أنباء عن شهيد.. المعلومات الأولية حول إستهداف الدراجة النارية في عبا
11:04

أنباء عن شهيد.. المعلومات الأولية حول إستهداف الدراجة النارية في عبا

في تصعيد جديد، استهدفت مسيرة معادية، قرابة الخامسة والنصف من عصر اليوم، دراجة نارية بين بلدتي جبشيت وعبا. وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف.

11:04

أنباء عن شهيد.. المعلومات الأولية حول إستهداف الدراجة النارية في عبا

في تصعيد جديد، استهدفت مسيرة معادية، قرابة الخامسة والنصف من عصر اليوم، دراجة نارية بين بلدتي جبشيت وعبا. وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024