مطار بيروت مباشرة: إنذار السفارات وأحدث التطورات

وزير الخارجية المصري: نؤكد مواقفنا الثابتة في دعم لبنان حكومة وقيادة وشعباً ودعم سيادته كما أننا ندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه ولا زالت الإتصالات مستمرة لوقف التصعيد