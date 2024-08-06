جبور رداً على درغام: القوات لم تشهد هجرة لكوادرها على غرار التيار

رد شارل جبور على ما قاله النائب أسعد ضرغام ضمن حلقة هنا بيروت مع غدي بو موسى قائلًا:



لا يجوز التشبيه بين تصفية كوادر من التيار في سياق الصراع على السلطة داخل التيار وإبعاد من يشكلون خطرًا على النائب باسيل واستخدام الآليات لتغطية قرارات الإبعاد، وبين ما حصل في أحزاب أخرى وتحديدا القوات التي تعتمد آليات المساءلة من دون طبل وزمر.



فتبرير خطوة النائب باسيل لا تكون بإعطاء أمثلة عن أحزاب أخرى، فليبررها الاستاذ أسعد بالابتعاد عن القوات التي لم تشهد هجرة لكوادرها على غرار التيار.



خلي الاستاذ أسعد بالتيار بعيدًا عن القوات.