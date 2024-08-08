"الأنباء الإلكترونية": إستنفار رسمي تحسباً للأسوأ

أشارت مصادر حكومية عبر "الأنباء الإلكترونية" الى أن "ميقاتي أجرى سلسلة اتصالات مع سفراء الدول ذات التأثير على مجريات الأمور في المنطقة وتبلغ منها بأن الوضع في المنطقة بالغ الخطورة، وأن احتمالات توسيع الحرب أصبحت واردة جداً في ظل التعنت التي تمارسه حكومة الحرب الاسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو الذي يرفض حتى الساعة الحديث عن هدنة أو وقف إطلاق النار".