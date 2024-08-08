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محليات

جعجع عن قضية "إغتيال باسكال سليمان": لماذا ترفض سوريا تسليم المطلوبين؟

2024-08-08 | 03:39
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جعجع عن قضية &quot;إغتيال باسكال سليمان&quot;: لماذا ترفض سوريا تسليم المطلوبين؟
جعجع عن قضية "إغتيال باسكال سليمان": لماذا ترفض سوريا تسليم المطلوبين؟

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان التالي:

"أربعة أشهر مرّت على اغتيال منسّق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، والحقيقة لم تظهر كاملة بعد. 
صحيح أنّ هناك خمسة موقوفين في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ولكن يبقى أنّ رئيس العصابة زكريا ظافر قاسم، وأحد العناصر الأساسيين فراس رياض ميمو ما زالا في قبضة السلطات السورية وترفض تسليمهما للسلطات اللبنانية.
السؤال لوزيري العدل والخارجية: لماذا ترفض السلطات السورية تسليم زكريا وميمو المطلوبين في جريمة اغتيال المواطن اللبناني باسكال سليمان، وهما موقوفان في السجون السورية من جهة، ومطلوبان من قبل السلطات القضائية اللبنانية من جهة ثانية، ويشكل توقيفهما المدخل لكشف خلفيات الاغتيال والجهات التي تقف خلف هذا الاغتيال من جهة ثالثة؟.
أضعف الإيمان أن يبادر وزيرا العدل والخارجية مع الإدارات القضائيّة والأمنيّة المعنيّة الى اتخاذ إجراءات سريعة مع الحكومة السورية لاسترداد هذين المطلوبين، ونحن في الانتظار".
 
جعجع عن قضية "إغتيال باسكال سليمان": لماذا ترفض سوريا تسليم المطلوبين؟

محليات

سمير جعجع

باسكال سليمان

سوريا

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