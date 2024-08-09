جهود إيقاف "دوامة العنف" بين بو حبيب ونظيره البرازيلي

بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في إتصال هاتفي تلقاه من نظيره البرازيلي ماورو فييرا في الجهود القائمة لإيقاف دوامة العنف في لبنان وغزة والمنطقة، وآخرها البيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية ودعوته "إسرائيل" وحماس للجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.

وشدد الوزير بو حبيب على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة باعتباره المفتاح لتهدئة الوضع في جنوب لبنان وايقاف الاعتداءات الاسرائيلية السافرة وتفادي تدحرج النزاع نحو حرب اقليمية شاملة.

وأكد أن على الغرب الضغط على "اسرائيل" لوقف عدوانها وخفض التصعيد، وليس الضغط على لبنان فقط. وشكر الوزير بو حبيب البرازيل على مواقفها الداعمة للبنان وتضامنها معه بوجه الاعتداءات الاسرائيلية.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية البرازيلي أن "اسرائيل" تسعى للتصعيد مع لبنان وايران لأنها لا ترغب في التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة، ووضع حدّ للابادة الجماعية التي ترتكبها في غزة. وشدد الوزير فييرا على أن البرازيل ستواصل العمل والتشاور عن كثب مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى وقف لاطلاق النار في جنوب لبنان.