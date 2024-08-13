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محليات

"شخصان فقط يعرفان موعد الردّ".. ماذا في أسرار الصحف؟

2024-08-13 | 01:04
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&quot;شخصان فقط يعرفان موعد الردّ&quot;.. ماذا في أسرار الصحف؟
"شخصان فقط يعرفان موعد الردّ".. ماذا في أسرار الصحف؟

"شخصان فقط يعرفان موعد الردّ".. ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

مصدر إعلامي قريب من فريق المقاومة يقول: يبدو أن هوكشتاين في صدد تأسيس تكتل نيابي جديد بدأت تظهر ملامحه ونواة هذا التكتل لغاية الآن ٥+١ نائب تغييري قد ينضم إلى هذا التكتل قريبا.
اضطر نائب حقوقي الى الاتصال برئيس جامعة كاثوليكية في العاصمة بعد امتناع الأخير عن الإجابة على اتصالات أهالي الطلاب الذين يريدون الاستفسار حول الترخيص بشأن اختصاص معين، حيث هناك شكوك أن الشهادات التي وزعها خلال حفل التخرج غير مطابقة.
تلاقي مشاركة النائب ملحم خلف في مراسم تأبين وتشييع في بلدات حدودية في الجنوب جراء الاعتداءات الاسرائيلية ارتياحا في صفوف الاهالي في دلالة منه على عدم التمييز بين منطقة واخرى.
يُلاحظ تزايد اللقاءات بين الأحزاب التي كان معظمها ينضوي في الحركة الوطنية والحزب التقدمي الاشتراكي في معظم مناطق الجبل، وذلك بغية الاستنفار لمواكبة التطورات في الجنوب، وتحديداً ما يرتبط بموضوع النازحين وإعلان حالة طوارئ إذا استجدت أي أحداث لافتة.
افاد صاحب شركة تنظيم اعراس في لبنان بأن 16 عرساً الغيت من جدول اعمال شركته هذا الصيف.
يلتقي مغتربون لبنانيون مع افراد من عائلاتهم في تركيا لعدم توجههم الى بلدهم جراء الاوضاع الامنية غير المطمئنة.
تشيد بعثات ديبلوماسية عربية واجنبية وطواقمها بأداء ضابط مسؤول وتعاونه في متابعة امن مبانيها واوضاع مواطنيها.

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الجمهورية

قال مسؤول حزبي كبير ان كل التكهنات في شأن موعد رد "حزب الله" على اسرائيل لا يعرفه إلا شخصين: الذي سيعطي الأمر والذي سينفذ الأمر.
تبلغت جهات دبلوماسية دولية ان دولة إقليمية تأخذ موعد ١٥ آب في عين الإعتبار في تحديد شكل ردها وحجمه والأهداف.
وضعت عاصمة كبرى كل ثقلها من اجل توفير الضمانات لتسوية الفرصة الاخيرة في الشرق الاوسط قبل انشغالها التام في انتخاباتها الرئاسية.

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اللواء

دخلت النشاطات الدبلوماسية في ما خص ملف الرئاسة في إجازة طوال ما تبقَّى من المشهد الجاري.. بانتظار أواسط أيلول..
يواجه مصدر نيابي إعياءً لجهة تفسير لماذا يصرُّ مرجع على مشاركة كتلة مناوئة في طاولة الحوار التي تدور في خلدة..
انتقد مرجع في جلسة خاصة إحجام الدول المموِّلة تزويد لبنان بالحد الأدنى من احتياجاته المالية المتفق عليه، وتربط ذلك، بحسابات سياسية معقدة.

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البناء

قال مصدر دبلوماسي إن الخلاف بين وزير حرب الكيان يوآف غالانت ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو حول المسؤولية عن إضاعة فرص التوصل إلى اتفاق عشية توقعات موعد الردود من محور المقاومة تعبير عن ارتباك التجمّع الاستيطانيّ في الكيان وتناقض مشاعره بين عنصريّته الإجراميّة ودعوات قتل الفلسطينيين بلا رحمة وشنّ حرب على لبنان وضرب إيران من جهة والخوف من الضربات المقبلة والسعي لتفاديها بالسياسة والاتفاقات من جهة مقابلة. وهذا ما يعبّر عنه غالانت تماماً وهو يتباهى بأنه صاحب دعوة الحرب على لبنان.
تتحدّث المقالات الخاصة بالوضع الاقتصاديّ في كيان الاحتلال عن أزمات بنيويّة غير قابلة للإصلاح بعد نهاية الحرب وتستعرض في هذا السياق أمثلة من نوع رحيل الرساميل الاستثمارية الكبرى وهجرة الأدمغة المرتبطة بصناعات التكنولوجيا الدقيقة وانسحاب لاعبين كبار في البورصات العالميّة من بورصة الكيان. وهذا النوع من الهجرة عندما يحدث تصعب استعادته لأنه يستوطن في مكان آخر ويبني له أعشاشاً جديدة كما تفعل الطيور. وتقدّر المقالات حجم الضرر بفقدان أكثر من 50% من قوة الاقتصاد وحجمه.

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الأنباء

زيارة خارجية تحمل الكثير من الدلالات حول موقف عاصمة كبرى من التطورات.

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"شخصان فقط يعرفان موعد الردّ".. ماذا في أسرار الصحف؟

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"الأنباء الكويتية": الحزب لا يحبّذ نزوح الأهالي إلى القسم الغربي من العاصمة
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ميقاتي: مجلس الوزراء سيناقش غداً بشكل مفصل التدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية
05:43

ميقاتي: مجلس الوزراء سيناقش غداً بشكل مفصل التدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية

واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم عقد سلسلة اجتماعات في السرايا، في اطار متابعة خطة الطوارئ التي اعدتها الحكومة.

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واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم عقد سلسلة اجتماعات في السرايا، في اطار متابعة خطة الطوارئ التي اعدتها الحكومة.

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