Amadeus بقبضة قوى الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، عن توقيف شخص بتهمة الاحتيال والتزوير واستعمال المزور. الشخص الموقوف يدعى: أ. ع. (مواليد 1978، لبناني)، ويعرف بلقب "Amadeus-Ask the wolf".

قام المشتبه به بإيهام أكثر من مائة شخص بمشاريع مزعومة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة تفوق ثلاثة ملايين دولار أميركي. تبين لاحقًا أن المشاريع والعقود كانت وهمية ومزورة.



تطلب المديرية العامة من أي شخص وقع ضحية لأعماله أو يعرفه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية في بولفار كميل شمعون، أو الاتصال بالأرقام التالية: 810170-01، 810171-01، 293293-01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.