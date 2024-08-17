سيمون أبو فاضل: حسابات الحزب تختلف عن حسابات إيران

وأضاف: "عند العماد ميشال عون ممنوع حدا يعطي رأيه وباسيل يعتمد هذا النهج"، لافتاً إلى أن "تفكك الأحزاب ليس خطاً".

ولفت أبو فاضل إلى أن "الرئيس بري عينه على المؤسسة العسكرية لأنه يعلم أن هناك إشكال سيقع، وهناك تهيأ لتطويق هذا الإشكال قبل وقوعه" .

أما عن إمكانية تقسيم البلد، أكد أبو فاضل أن البلد لا يتجزأ وهناك اتفاق الطائف الذي يحمي العلاقات الداخلية رغم جميع التناقضات، فالكلام عن تقسيم ليس بمكانه".

وعن الرد على العدو الإسرائيلي، أشار أبو فاضل إلى أن "حسابات حزب الله تختلف عن حسابات إيران، فالحزب سيرد وهو قادر على الرد بالمقومات التي يملكها، أما إيران ربطت التوقف عن الرد بالتهدئة في غزة فهي تريد باباً لعدم الدخول في حرب"، معتبراً ان "معركة غزة لم تنتهي، وفي جنوب لبنان المواجهات مستمرة، نتنياهو قد يقدم على عمل كبير ".

كما قال أبو فاضل: "أرى أن الحرب ستستمر ونتنياهو يريد أن يكمل هذه الحرب إذاً لبنان سيكون مرتبطاً بها"، واصفاً المعركة الحالية "بالدينية والوجودية بالنسبة لإسرائيل".