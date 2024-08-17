بالفيديو - حزب الله ينشر مشاهد من عملية استهداف مواقع اسرائيلية

الاعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد من عملية استهداف المقاومة الاسلامية موقع بركة ريشا والمقر المُستَحدث للفرقة 146 في جعتون ومستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/9pKKTyAo7Z
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 17, 2024
الاعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد من عملية استهداف المقاومة الاسلامية موقع بركة ريشا والمقر المُستَحدث للفرقة 146 في جعتون ومستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/9pKKTyAo7Z
حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف مستوطنة كريات شمونة وثكنة بيت هلل.
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: