مدير منشآت النفط في الزهراني: التغذية لن تطال إلا المرافق الحيوية

مدير منشآت النفط في الزهراني: التغذية لن تطال إلا المرافق الحيوية

كشف مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، في بيان، أن "الضخ بدأ الثالثة فجرا، بتسليم ٥ مليون ليتر، من المنشآت إلى معمل كهرباء الزهراني على سبيل الإعارة، عبر خط الجر الذي يربطهما وبعد إتمام كافة الملفات اداريا وفنيا وقانونيا، متوقعا بعد اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان اليوم، صدور قرار وبيان عن موعد إعادة تشغيل المعمل، الذي لن يطال بالتغذية مبدئيا الا المرافق الحيوية، والقرار اتخذ بعد مجموعة اتصالات امتدت حتى الفجر".