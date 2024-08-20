شرارة: نحن أمام أكبر مناورة أميركية سياسية

وأضاف شرارة في إطلالة له عبر برنامج الحدث: "نحن أمام أكبر مناورة أميركية سياسية، لأن هناك رؤية أميركية، أوروبية، إقليمية وإسرائيلية تقول ان عدم التوصل إلى وقف النار سيؤدي إلى اشتعال المنطقة الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نوع من تأسيس بداية حرب باردة"، مشيراً إلى أننا "أمام تأزم جديد في العلاقات الدولية".

كما لفت إلى أن "المهم في المفاوضات التي ستجري في القاهرة هو محور فيلاديلفيا".

وأكد شرارة أن "أميركا تعتبر انها في حرب ولا يمكننا الحكم على المفاوضات التي تجري لأنها تحاول الاستمرار"، وأكمل: "الموعد الأساسي لدى بايدن ليس مؤتمر الأمس إنما مناظرة ترامب وهاريس، فهو يحاول إشاعة جو ملموس أن اتفاق غزة بدأ ينضج "

كما اعتبر أن "قرار الحرب مع حزب الله ولبنان موجود في القيادة الوسطى الأميركية بالمنطقة ولكن حتى اللحظة أميركا لا تريد شن حرب واسعة على لبنان"