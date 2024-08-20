الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

المشهد السياسي| الإقليم يتأرجح في ساعات الحسم ​

2024-08-20 | 12:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المشهد السياسي| الإقليم يتأرجح في ساعات الحسم ​
المشهد السياسي| الإقليم يتأرجح في ساعات الحسم ​

فيما تستمر محاولات إنقاذ المفاوضات ، يبدو المشهد الإقليمي متأرجحا في ساعات الحسم مع تمسك حماس بمقترح بايدن وإصرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وضع صيغة تناسبه لليوم التالي ما بعد الحرب .

وبين التعثر التفاوضي والتصعيد الإسرائيلي المتجدد في العمق اللبناني ، يتجه لبنان الى مزيد من التأزم والتصعيد، الامرُ الذي أعاد عجلة الاتصالات الى الحراك الدبلوماسي والدولي في لبنان ، فضلا عن تعزيزات لوجستية داخلية تحسبا للتصعيد، وفي هذا الاطار كثف رئيس الحكومة من اجتماعاته، وبينها مع ممثلين عن البنك الدولي لمعالجة ملف الكهرباء وتمويل المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة ، بالتزامن مع مسار قضائي لمحاسبة المسؤولين عن وصول ملف الفيول والكهرباء الى ما آل اليه .

فخطة الطوارئ  باتت ملحة في الظرف الحالي ، ويشير مصدر وزاري الى أن غالبية المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في لبنان ، لا تتعامل معنا ولا مع نزوح  ما يفوقُ مئةً وعشَرَةَ الافِ شخص من جنوب لبنان كأزمة تستوجب التحرك ، فنشاطات الجمعيات أكثرُ من محدودة ، ولا تغطي الحاجة المطلوبة إطلاقا، وفي معلومات الجديد أن عددا لا يتخطى أصابع اليد من الجمعيات يعمل ميدانيا ، ومنذ نوفمبر الماضي لم تتخط قيمة الدعم من كل الجمعيات  اربعةَ عشَر  مليون دولار وهو ما يعد رقماً متواضعاً نسبة للوضع الحالي ، فضلا عن تعديل بعض المشاريع حيث قامت بعض الجمعيات باستثمار التمويل نفسه ولكن في أماكن مختلفة .

 

 

المشهد السياسي| الإقليم يتأرجح في ساعات الحسم ​

محليات

جنوب لبنان

نتنياهو

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الفرصة متاحة لإعادة النازحين".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
التغطية مستمرة.. مراسل الجديد ينقل إلينا المشهد الجنوبي

اقرأ ايضا في محليات

تعتبر من الاقدم في الشرق الاوسط... بالفيديو - حريق يهدد أحراج بطرماز في الضنية
Play
15:14

تعتبر من الاقدم في الشرق الاوسط... بالفيديو - حريق يهدد أحراج بطرماز في الضنية

اندلاع حريق في احراج بطرماز قضاء الضنية والاهالي يناشدون الجهات المعنيه وفرق الاطفاء التدخل لاخماده قبل ان تأتي النيران على كامل الأحراج التي تعتبر من الاقدم في الشرق الاوسط

15:14

تعتبر من الاقدم في الشرق الاوسط... بالفيديو - حريق يهدد أحراج بطرماز في الضنية

اندلاع حريق في احراج بطرماز قضاء الضنية والاهالي يناشدون الجهات المعنيه وفرق الاطفاء التدخل لاخماده قبل ان تأتي النيران على كامل الأحراج التي تعتبر من الاقدم في الشرق الاوسط

وزارة الصحة تعلن جرح 4 اشخاص من بينهم 3 مسعفين في الغارة على وادي حامول: الاستهداف المتكرر للعاملين الصحيين خرق شديد الخطورة
14:56

وزارة الصحة تعلن جرح 4 اشخاص من بينهم 3 مسعفين في الغارة على وادي حامول: الاستهداف المتكرر للعاملين الصحيين خرق شديد الخطورة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة الإسرائيلية المعادية على منطقة وادي حامول أدت إلى إصابة شخص بجروح.

14:56

وزارة الصحة تعلن جرح 4 اشخاص من بينهم 3 مسعفين في الغارة على وادي حامول: الاستهداف المتكرر للعاملين الصحيين خرق شديد الخطورة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة الإسرائيلية المعادية على منطقة وادي حامول أدت إلى إصابة شخص بجروح.

حزب الله: رداً على ‏‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا في بلدة الناقورة قصفنا ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي ‏‏300) بصلية من صواريخ الكاتيوشا
14:55

حزب الله: رداً على ‏‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا في بلدة الناقورة قصفنا ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي ‏‏300) بصلية من صواريخ الكاتيوشا

حزب الله: رداً على ‏‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا في بلدة الناقورة قصفنا ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي ‏‏300) بصلية من صواريخ الكاتيوشا

14:55

حزب الله: رداً على ‏‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا في بلدة الناقورة قصفنا ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي ‏‏300) بصلية من صواريخ الكاتيوشا

حزب الله: رداً على ‏‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا في بلدة الناقورة قصفنا ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي ‏‏300) بصلية من صواريخ الكاتيوشا

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024