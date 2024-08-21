"شهداء الأقصى" نعت الشهيد خليل المقدح

" الشهيد القائد البطل : خليل المقدح

«أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في لبنان»

والذي ارتقى شهيدًا في عملية إغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية على صيدا جنوب لبنان أثناء قيامه بواجبه النضالي ضمن معركة طوفان الأقصى، وتشيد كتائب شهداء الأقصى بالدور المركزي للشهيد "خليل المقدح" في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى؛ ودوره الكبير في دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة في الضفة الباسلة.

وتؤكد كتائب شهداء الأقصى أنها ستبقى ثابتة على درب الثورة والمقاومة حتى التحرير والعودة.

" وإنها لثورة حتى النصر "