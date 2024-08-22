السنيورة استنكر اغتيال المقدح: اسرائيل تتصرف وكأن لديها اجازة مفتوحة بالقتل

وقال:" إن اسرائيل تتصرف وكأن لديها اجازة مفتوحة بالقتل والاستهداف من دون حدود او اي رادع. وهي مصممة على توسيع نطاق الحرب وجر جميع الاطراف اليها".

وتوجه ب"التعزية والتحية والمساندة الى اهالي الشهداء الذين سقطوا حتى الان جراء العدوان الاسرائيلي في كل مناطق وقرى وبلدات الجنوب وفي مدينة صيدا وفي سائر المناطق اللبنانية".