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اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان في تصريح مشترك: العودة إلى وقف الأعمال العدائية يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً
2024-08-25 | 04:42
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اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان في تصريح مشترك: العودة إلى وقف الأعمال العدائية يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً
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