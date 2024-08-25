الخارجية الاردنية حذّرت من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، "أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته"، مشددا على "ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم1701 للحيلولة دون المزيد من التصعيد، وتكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية".

كما أكد القضاة أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليمياً".

وشدد على "ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان على غزة بشكل فوري، وينهي الكارثة الإنسانية التي يسبب، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".