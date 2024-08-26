بوحبيب ناعيًا الحص: كبير من وطن الأرز لا يشبه إلا نفسه

وأضاف:" وداعا سليم الحص الرجل الزاهد بالمناصب والمراكز والمال، المتواضع، العابر للطوائف والمذاهب، الحالم ببعض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وليس فقط بالكثير من الحرية في لبنان، كما كان يحلو لك ان تقول".

وتابع:" برحيلك نودع رجل دولة من الطراز الرفيع حيث لم تسع يوما" الى منصب، أو تحاول البقاء فيه على حساب قناعاتك، أو المصلحة العامة.

لقد شرفت الديبلوماسية اللبنانية، وأغنيتها بعلمك وخبرتك حين اخترت ان تكون الديبلوماسي الأول في مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخ لبنان المعاصر".

وختم:"سيبقى إرثك محفورًا وشامخًا في أرز لبنان، فكم تشبهه في ندرته، وشموخه وترفعه".