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محليات

الشرق الاوسط: تشويش إسرائيلي على المسيّرات المدنية... الـ"GPS" بات يعطي إشارة خاطئة

2024-08-26 | 01:52
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الشرق الاوسط: تشويش إسرائيلي على المسيّرات المدنية... الـ&quot;GPS&quot; بات يعطي إشارة خاطئة
الشرق الاوسط: تشويش إسرائيلي على المسيّرات المدنية... الـ"GPS" بات يعطي إشارة خاطئة

عرقل التشويش الإسرائيلي أعمال المصوّرين المحترفين، والمستكشِفين والهواة الذين باتوا يشْكون في الفترة الأخيرة من تحطّم مسيرات التصوير المدنية التي يستخدمونها ببيروت والجبل والشمال، ويؤكّدون أنهم باتوا غير قادرين على السيطرة عليها، وفق ما اشارتا صحيفة "الشرق الاوسط".

ولفتت الصحيفة الى ان هذه الطائرات الصغيرة الحجم المخصّصة لتصوير الأعراس والمواقع الطبيعية الوعرة، بسبب انعدام الإشارة، ويتوجه أغلبها إلى مطار بيروت الدولي، وغالباً ما تسقط تلك المسيّرات في طريقها إلى المطار بسبب اصطدامها بأسلاك الكهرباء أو التضاريس الطبيعية، أو تسقط بسبب نفاد البطارية. ويقول مُسيّرو تلك المسيرات إن التشويش يحجب الخدمة نهائياً.

وبحسب الصحيفة فقد بدأت المشكلة مع انطلاق الحرب على جنوب لبنان، وتزايدت مع الوقت، ليصبح «التشويش» أبرز العوائق التي تعرقل مُمتهِني التصوير، ما أدّى إلى خسارة البعض لمسيّراتهم، أو خسارة عملهم. فلم يعُد بمقدرتهم تطيير الدرون أينما كانوا، حيث يفقدون السيطرة على هذه المسيّرة، حسبما يقول المصوّر المحترف رامي رزق للصحيفة ،  مشيراً إلى أن الـ«GPS» بات يعطي إشارة خاطئة، وفي أغلب الأوقات يحدّد موقعه في مطار بيروت بسبب التشويش الذي يغيّر الموقع.

الشرق الاوسط: تشويش إسرائيلي على المسيّرات المدنية... الـ"GPS" بات يعطي إشارة خاطئة

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