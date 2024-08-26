"حاملاً رسالة الى المسؤولين"... "اللواء": رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إلى بيروت

نقلت صحيفة "اللواء" معلومات تشير الى ان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون، يصل الى بيروت حاملاً رسالة الى المسؤولين، لم يكشف النقاب عن مضمونها تتصل بالتطورات في المنطقة، علما ان موعدها كان محددا قبل شن حزب الله هجومه على القاعدة الاسرائيلية صباح اليوم.