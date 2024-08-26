بدء توافد الشخصيات الى مسجد الامام الاوزاعي للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الراحل سليم الحص

أعلن جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية، اليوم الاثنين، أن “تنشط منظومة الشتامين التابعة للماكينة الإعلامية لحزب الله في توجيه تهم العمالة إلى كل صوت حر يرتفع ليقول إن في لبنان من يرفض الحرب العبثية التي أدخل لبنان فيها من دون رضى اللبنانيين ويدفع فيها من لحمه الحي وقدراته وحياة أبنائه”.
رأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن "التصعيد في لبنان مقلق للغاية"، مؤكدًا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة. يأتي هذا التصريح بعد رد حزب الله على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، حيث أعلن عن استهداف قاعدتين قرب تل أبيب، بالإضافة إلى قواعد إسرائيلية في الشمال.
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 26/ 8 /2024، تعرَّضَ أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكري آخر بواسطة سلاح حربي في مركز تابع للجيش، ما أدى إلى وفاته، علمًا أن إطلاق النار لم يحصل على خلفية إشكال بين العسكريَّين، مع احتمال وقوعه عن طريق الخطأ.تُجري قيادة الجيش التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة”.