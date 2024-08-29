النائب حيدر ناصر عبر اكس: ندى ووليد يأكلون الحصرم والطرابلسيون يضرسون

أضاف: " ست ندى، تغذية لمدة ساعتين في اليوم باتت حلم لكل طرابلسي، وسعادتك لا تدعي انه ليس لك علاقة، كلنا كنا شاهدين على اجتماعاتك الأخيرة، و كيف فرضتي تعيين رؤساء مصالح في قاديشا.. معالي الوزراء، ندى ووليد، وجهت سؤال لمعاليكما، حول معمل الحريشة الحراري، الذي كلّف الدولة أعباء ٣٥ مليون دولار دون جدوى اقتصادية و من دون أي رد من الوزارة ".

وختم: "معاليكما، أتمنى أن لا يقتصر تدخلكما في ملف قاديشا، فقط على التعيينات، بل أن يشمل هذا المصنع (الحريشة) المتروك لقدره، عرضة للصدأ والسرقات .

وأن يتم انقاذ ما يمكن انقاذه، او انشاء محطة طاقة شمسية، مستغلين مساحة هذا المعمل الشاسعة ".