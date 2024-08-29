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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي.. اليكم التفاصيل

2024-08-29 | 05:40
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سلسلة لقاءات لميقاتي.. اليكم التفاصيل
سلسلة لقاءات لميقاتي.. اليكم التفاصيل

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الاوضاع الامنية في البلاد.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في حضور الوزير السابق نقولا نحاس وجرى البحث في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وإستقبل رئيس الحكومة النائب طه ناجي الذي قال بعد اللقاء: "شكرنا دولة الرئيس على مواساتنا بوفاة شقيقتنا ، كما كانت مناسبة لمطالبته بإنصاف مدينة طرابلس في كافة التعيينات في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة ، كما تطرقنا إلى مبلغ  الخمسين دولارا، وهو رسم تسجيل الطلاب، وقلنا له إن هذا التدبير صعب على الكثير من العائلات الفقيرة، وتمنينا ان يكون لهذا التدبير حل، وحملنا إلى دولته مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية كي يتم إنجاز ملف التفرغ قبل بداية العام الحالي وذلك حماية للعام الدراسي وجامعة الوطن أي الجامعة اللبنانية".
وأضاف: "اثنينا على الجهود الحثيثة التي يقوم به دولته في الاتصالات الخارجية والداخلية والتي أثمرت تجديدا لقوات اليونيفيل والذي يحمل في متنه معاني الاستقرار واستمرار الهدوء والرعاية الدولية خاصة لجنوب لبنان ".
وقال:"ايضا شكرنا دولته  على جهوده بحفظ موازنة الدولة كي لا تقع في العجز لأننا نعرف أن مصرف لبنان لن يؤمن أي عجز للدولة، لان عجز الدولة ينعكس على رواتب الموظفين وعلى النفقات الأساسية".
وإستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، وأطلعه على مشاريع المصرف ولا سيما إطلاق قرض جديد بالليرة اللبنانية.
وصرّح حبيب بعد اللقاء: "زرنا دولة الرئيس ميقاتي لإطلاعه على مشروع مصرف الاسكان الأخير المتمثل بالقرض الجديد بالليرة اللبنانية المخصّص للترميم فقط وللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يتقاضون رواتب ومعاشات بالليرة، كي يرمّموا منازلهم وبيوتهم في القرى والمدن على الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن هذا القرض مموَّل من الأموال الخاصة للمصرف".
وأشار إلى أن "المبلغ المرصود من قِبَل مجلس الإدارة يصل إلى ملياري ليرة وهو خاص للترميم بهدف السكن الرئيسي وليس للتجارة. ومدة تسديد القرض تمتد على 10 سنوات ويُقسَّم على ثلاث دفعات وفق تقدّم الأشغال وتسدَّد الدفعة الأخيرة (التي تشكّل نسبة 10% من قيمة القرض) عند إنجاز الأشغال بشكل نهائي، وبالتالي لا يستطيع المقترِض أن يسدّد قرضه بالكامل قبل 7 سنوات".
وعما إذا كانت شروط القرض بالليرة اللبنانية تختلف عن شروط القرض بالدولار الأميركي، قال حبيب: "إن الشروط الموضوعة على القرض بالليرة تختلف عن تلك الموضوعة على قرض الدولار، إذ إنه في قرض الدولار، إذا كان صاحب الطلب مستفيداً من قرض سكني سابق بهدف الترميم أو غيره وإن كان عبر صناديق مدعومة أو غير مدعومة وسدّد كامل قرضه، يستطيع هنا الحصول على قرض بالليرة لترميم منزله".
وأوضح أن "الفائدة المقترَحة من قِبَل مجلس الإدارة على القرض الجديد بالليرة هي 7%، وبما أن فوائد مصرف الإسكان مشروطة بموافقة وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، فنحن في انتظار ردّهما على الكتاب الذي أرسلناه إليهما بهذا الخصوص.
وعن موعد البدء بتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني أو الخط الساخن لمصرف الإسكان، قال: "نحن في انتظار موافقة وزيرَي المال والشؤون الاجتماعية. يبقى التأكيد أن الهدف من هذا القرض أن يبقى اللبناني في أرضه".

سلسلة لقاءات لميقاتي.. اليكم التفاصيل

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