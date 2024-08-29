بو حبيب استقبل سفيرة سويسرا والقائم بالأعمال العراقي
استقبل وزير الخارجية والمغتربين د.عبدالله بو حبيب، سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت، وتناول البحث الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة. وشكر الوزير سويسرا على موقفها الداعم للبنان في مجلس الأمن، حيث تشغل منصب عضو غير دائم، وتصويتها لصالح قرار التمديد لليونيفيل لسنة أخرى، والذي صدر بالاجماع عن المجلس.
كما استقبل الوزير بو حبيب القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق لدى لبنان المستشارة ندى كريم مجول، في زيارة تعارف، وجرى عرضٌ لمسار العلاقات اللبنانية-العراقية الآخذة في النمو والتطور وسبل الدفع بها قدماً لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الروابط بينهما. وقد جدد وزير الخارجية شكر العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ومساعدته له لتخطي الأوضاع الصعبة التي يمر بها.