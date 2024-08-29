بو حبيب استقبل سفيرة سويسرا والقائم بالأعمال العراقي

كما استقبل الوزير بو حبيب القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق لدى لبنان المستشارة ندى كريم مجول، في زيارة تعارف، وجرى عرضٌ لمسار العلاقات اللبنانية-العراقية الآخذة في النمو والتطور وسبل الدفع بها قدماً لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الروابط بينهما. وقد جدد وزير الخارجية شكر العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ومساعدته له لتخطي الأوضاع الصعبة التي يمر بها.