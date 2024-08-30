الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مصدر ديبلوماسي لـ "الأنباء": التجديد بالإجماع لـ "اليونيفيل" مظلّة..

2024-08-30 | 01:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصدر ديبلوماسي لـ &quot;الأنباء&quot;: التجديد بالإجماع لـ &quot;اليونيفيل&quot; مظلّة..
مصدر ديبلوماسي لـ "الأنباء": التجديد بالإجماع لـ "اليونيفيل" مظلّة..

ذكرت صحيفة "الأنباء الكويتية" التالي:

"شكل صدور قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" من دون أي تعديلات في مهامها، وبالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، بقرار حمل الرقم 2749، رسالة قوية إيجابية من المجتمع الدولي تجاه لبنان، ذلك ان هذا القرار يحمل أهمية كبيرة، خصوصا في ظل الأوضاع المتوترة على الحدود الجنوبية نتيجة الحرب الدائرة، والضغوطات الإقليمية المتزايدة".
وقال ديبلوماسي غربي في بيروت لـ "الأنباء الكويتية": "أحد الجوانب المهمة في هذا القرار هو الدور الفاعل الذي لعبه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. فمن خلال جهوده المكثفة، والتي استمرت حتى صدور القرار، تمكن من الحفاظ على تماسك الموقف اللبناني والتأكيد على ضرورة عدم المساس بالمهام الحالية لليونيفيل. لقد كان هذا الدور حاسما في ضمان بقاء هذه القوات كعامل استقرار في المنطقة. والى جانب ميقاتي، كان لوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب دور بارز على الصعيد الديبلوماسي، إذ قاد حملة واسعة النطاق تواصل خلالها مع عدد كبير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، موضحا المخاطر التي قد تترتب على أي تغيير في مهام القوات الدولية. هذه الحملة الديبلوماسية كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الحصول على إجماع دولي على قرار التجديد".
وأكد المصدر انه "بإمكان لبنان أن يستثمر هذا التجديد في تعزيز تنفيذ القرار 1701، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لحفظ السلام في الجنوب، كون هذا القرار الجديد الذي كانت الموافقة عليه جماعية، يشكل مظلة حماية دولية جديدة للبنان، يمكن أن تساعد في إعادة الهدوء والاستقرار إلى المناطق الحدودية. وهذا يتيح للبنان فرصة أكبر لتركيز جهوده على التحديات الداخلية وتحسين أوضاعه الاقتصادية ومعالجة أزماته السياسية، وفي مقدمها أزمة خلو سدة الرئاسة والشلل في المؤسسات".
واعتبر المصدر ان "قرار التجديد دون تعديلات في مهام اليونيفيل، يشكل إشارة قوية إلى دعم المجتمع الدولي لاستقرار لبنان وسيادته، ويعزز الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على حماية حدودها وضمان أمن مواطنيها عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية. وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة جدية لتمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه على أكمل وجه إلى جانب اليونيفيل، بما يؤسس إلى استعادة هدوء نريده مستداما على طول الحدود".

مصدر ديبلوماسي لـ "الأنباء": التجديد بالإجماع لـ "اليونيفيل" مظلّة..

محليات

اليونيفيل

مجلس الأمن الدولي

الأنباء الكويتية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بشأن التفاوت في ساعات الكهرباء.. هذا ما طلبه ميقاتي
"الأخبار" عن عملية "يوم الأربعين": 6 مسيّرات مبرمجة وصلت الى أهدافها

اقرأ ايضا في محليات

بيان لمكتب افرام حول إعادة فتح مرفأ جونية السياحي
07:36

بيان لمكتب افرام حول إعادة فتح مرفأ جونية السياحي

أصدر المكتب الاعلامي للنائب نعمة افرام، البيان التالي:

07:36

بيان لمكتب افرام حول إعادة فتح مرفأ جونية السياحي

أصدر المكتب الاعلامي للنائب نعمة افرام، البيان التالي:

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان
Play
07:36
Play

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان

07:36

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل
07:10

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

07:10

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024