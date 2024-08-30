بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

وزير التربية عباس الحلبي لـ وهلق شو: ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل عن تغيب أحد الطلاب عن الإمتحانات ونجاحه هو تلاعب بجدول رسمي كان موضع شكوى قضائية تقدمنا بها للنيابة العامة التمييزية