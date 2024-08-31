باسيل التقى القطان في زحلة

ودعا القطان الجميع الى "الوحدة والحوار من أجل مصلحة لبنان"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي عوائق أن يزور اللبنانيين بعضهم، وهذا البلد يحتاج الى المزيد من اللحمة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والاجرام الذي تقوم به اسرائيل في غزة".واشار القطان الى أن "زيارة باسيل لبر الياس هي من أجل التلاقي بين اللبنانيين"، وقال: "لا شك أن هناك من يحرض على اللبنانيين وقدرهم أن يعيشوا مع بعضهم وهذه الحركة الاعتراضية تأتي خدمة لهؤلاء".