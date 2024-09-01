إستغلال نفوذ الدفاع المدني "حشيش وسلاح".. ونجل ريمون خطار موقوف! – معطيات التحقيق

جعجع: نطالب الحكومة اللبنانية بدعوة حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية وعلى الحزب أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط

جعجع: نطالب الحكومة اللبنانية بدعوة حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية وعلى الحزب أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط

جعجع: نطالب الحكومة اللبنانية بدعوة حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية وعلى الحزب أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط

جعجع: من أجاز لحزب الله أن يصادر قرار اللبنانيين في السلم والحرب وكأن لا حكومة في لبنان إن هذه الحرب لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحومة قراراً فيها كما أنها لا تخدم لبنان ولا غزة