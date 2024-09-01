تحركات دبلوماسية وسياسية: زيارة مرتقبة لبوريل وتجمع سياسي جديد

مع استمرار تعثر وقف إطلاق النار بين غزة ولبنان، تتواصل المساعي الدبلوماسية الدولية للتهدئة. من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل. كما ستشهد هذه الفترة اجتماعات حاسمة بين السفراء والقوى السياسية لمناقشة الأسماء المرشحة لتولي المناصب في المرحلة المقبلة. الاجتماع الأول في هذا السياق سيُعقد في منتصف أيلول في دارة السفير السعودي وليد بخاري.