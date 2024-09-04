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محليات

"الاخبار" تكشف تفاصيل جديدة عن توقيف سلامة.. منصوري أرسل كل داتا "الاستشارات"

2024-09-04 | 00:54
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&quot;الاخبار&quot; تكشف تفاصيل جديدة عن توقيف سلامة.. منصوري أرسل كل داتا &quot;الاستشارات&quot;
"الاخبار" تكشف تفاصيل جديدة عن توقيف سلامة.. منصوري أرسل كل داتا "الاستشارات"

علمت صحيفة "الاخبار" أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتشاور مع الدائرة القانونية في المصرف، أرسل إلى القاضي جمال الحجار قبل أسبوعين كل الداتا المتعلقة بحساب "الاستشارات"، وهو ما يفترض أنه شكّل انعطافة في التحقيقات، علماً أن الحجار بدأ التحقيق في ملف "أوبتيموم" نهاية تموز الماضي، وهو الملف عينه الذي كانت تحقّق فيه القاضية غادة عون قبل أن يُسحب منها.

وبحسب مصادر مطّلعة، تزامن إرسال منصوري كل المعطيات الخاصة بحساب الاستشارات إلى الحجار، مع كتابين وجّهتهما القاضية عون إليه خلال أسبوعين، تطلب فيهما معلومات عن هذا الحساب الذي يكشف أسماء المستفيدين من الأرباح الوهمية التي نتجت عن عمليات بيع وشراء سندات خزينة وشهادات إيداع وعمليات أخرى مختلفة، وقام الحاكم السابق بتوزيعها على مجموعة من المحظيين تحت عنوان "استشارات".

 وأرسل منصوري المعلومات مباشرة إلى الحجار وليس إلى عون، امتثالاً لقرار المدّعي العام التمييزي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم التجاوب مع طلبات عون.

واشارت المعلومات لـ"الاخبار" إلى أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة حسم قبل أيام أمر حضوره جلسة الاستماع التي دعاه إليها الحجار في قصر العدل أمس، بعد مشاورة وكيله القانوني الذي أبلغه أن الملف الذي يحقّق فيه الحجار "فاضي"، بالإضافة إلى رغبة القاضي بالاستماع إليه بصفة شاهد وليس كمُدّعى عليه.

وأكدت المعلومات أن سلامة  لم يتلقَّ تطمينات سياسية أو قضائية قبل ذهابه ولم يشاور أياً من المرجعيات ولم يستمع إلى نصائح المقرّبين منه بعدم الذهاب، لا بل قرّر المثول أمام القاضي من دون حضور محاميه حتى. ويبدو أنه خلال استماع الحجار له واستجوابه وقع على معطيات تقود إلى توقيفه على ذمة التحقيق إلى حين اكتمال المعطيات كاملة، الأمر الذي لم يحسب له سلامة حساباً.

كما اكدت مصادر قضائية أن سلامة تعهّد أمام القاضي بإبراز مستندات تثبت براءته خلال الأيام الأربعة المقبلة وهي المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق، قبل أن يتم اقتياده مكبّلاً إلى أحد مقرات قوى الأمن الداخلي.

"الاخبار" تكشف تفاصيل جديدة عن توقيف سلامة.. منصوري أرسل كل داتا "الاستشارات"

محليات

مصرف لبنان

رياض سلامة

وسيم منصوري

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