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محليات

بيان صادر عن وزارة الطاقة والمياه.. ماذا في تفاصيله؟

2024-09-04 | 09:41
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بيان صادر عن وزارة الطاقة والمياه.. ماذا في تفاصيله؟
بيان صادر عن وزارة الطاقة والمياه.. ماذا في تفاصيله؟

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

"اطلقت وزارة الطاقة والمياه اليوم عبر منصة الشراء العام، مناقصة عمومية لإنشاء وتأهيل معمل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرمائية في منطقة حراش-نبع جعيتا.
المعمل الذي تملكه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،يمكن ان يولّد طاقة تصل الى ١،٢ ميغاوات,  قدرتها  ما يقارب ٦ مليون كيلووات ساعة في السنة ، الامر الذي يُخفف من الكلفة التشغيلية لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان حوالي مليوني دولار، ويسمح بتحسين الخدمة وزيادة الانتاج .وتُستعمل هذه الطاقة المنتجة لتغذية محطة تكرير المياه في ضبيه، التي تؤمن المياه لجزءٍ كبير من بيروت الكبرى وقسم من المتن.
يُذكر ان تمويل هذا المشروع سيتم من موازنة وزارة الطاقة والمياه، ويساهم في تشغيل انتاج الطاقة في المتن وبيروت .وهو يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض المستدام في قطاع الطاقة التي تعطي الاولوية للتحول الطاقوي الى الطاقة المتجددة  وتقليص الاعتماد على الفيول في توليد الطاقة الكهربائية، وخاصةً في قطاع المياه،كما يُمكن الاستفادة من هذه الخبرة في هذا المشروع لتطويرها في مشاريع اخرى في المستقبل.
وقد دعت الوزارة الاخصائيين في هذا المجال والمقاولين للمشاركة في هذا المشروع لما له من اثر ايجابي،خصوصاً وانها قد حسّنت الشروط المالية للعقد، ما يسمح للمتعهدين باستيفاء مستحقاتهم بما يوازي سعر الصرف بتاريخ استحقاق الدفع، وبالتالي يحميهم من مخاطر تقلبات العملة."
بيان صادر عن وزارة الطاقة والمياه.. ماذا في تفاصيله؟

محليات

وزاة الطاقة والمياه

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