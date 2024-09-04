الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:53
فيديو - لا تعب في المدارس بعد اليوم
15:45
فيديو - مناورة مبهرة لمقاتلة سعودية أمام الرئيس المصري
10:39
أثارت سخرية كبيرة.. صورة تطيح بقائد مدمرة أميركية في الخليج
07:23
انهاء حياة شربل حدشيتي وزين العمر يعلق: ضيعان قلبك
07:15
الجديد تطلق البرنامج الوثائقي الاجتماعي "قصص حقيقية"
محليات
حزب الله: قصفنا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا
2024-09-04 | 13:07
A-
A+
حزب الله: قصفنا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا
مقالات ذات صلة
حزب الله: استهدفنا مرابض مدفعية العدو الاسرائيلي في الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا
حزب الله: قصفنا كريات شمونة على دفعات بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على إعتداءات العدو الإسرائيلي
حزب الله: استهدفنا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابةً مباشرة
حزب الله: قصفنا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا
محليات
الله:
قصفنا
مرابض
مدفعية
العدو
الإسرائيلي
تعتدي
أهلنا
وقرانا
الزاعورة
بِصلية
صواريخ
الكاتيوشا
العودة الى الأعلى
"الاخبار" | هوكشتين «مش راجع» قريباً
الخارجية اللبنانية : نرحب بقرار الحكومة البريطانية إقرار حظر جزئي على تصدير بعض انواع السلاح الى إسرائيل
اقرأ ايضا في محليات
16:11
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يجدّد غاراته على أطراف زوطر الغربية لجهة مجرى نهر الليطاني
16:11
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يجدّد غاراته على أطراف زوطر الغربية لجهة مجرى نهر الليطاني
15:19
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدفت مزرعة علمان عند أطراف بلدة دير سريان
15:19
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدفت مزرعة علمان عند أطراف بلدة دير سريان
15:19
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدفت أطراف بلدة راميه عند منطقة الصالحاني
15:19
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدفت أطراف بلدة راميه عند منطقة الصالحاني
يحدث الآن
عربي و دولي
16:21
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: هناك شكوك حول ما إذا كانت "إسرائيل" مهتمة بالتوجه نحو وقف لإطلاق النار
عربي و دولي
16:21
المندوبة البريطانية بالأمم المتحدة: نشعر بقلق إزاء ادعاءات موثوقة عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين
عربي و دولي
16:19
المندوب الجزائري: الكلمات لم تعد كافية واليوم يجب علينا أن نتحرك لضمان أن القانون الدولي فوق الجميع
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-03
جريمة مروعة على مدى 10 سنوات... خدّر زوجته ودعا 80 رجلاً لاغتصابها!
2024-06-01
مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لن تقبل بإبرام أي إتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ما لم تتم تلبية شروطنا كاملة
04:18
الناشطة الفلسطينية اليس قيسية من بيت لحم لـ"الجديد": الاحتلال يريد سرقة وضم المزيد من الاراضي الفلسطينية الى كيانه ولا يحترم مسجداً او كنيسة ولا يقيم وزناً لحقوق الانسان ونحن مصرون على حماية اراضينا
13:50
النشرة الجوية 04-09-2024
2024-09-01
معلومات الجديد: حاجز لقوى الأمن الداخلي في ترشيش يضبط سيارة كبيرة محمّلة بحشيشة الماريغوانا وتبيّن أن سائقها هو إبن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار
2024-03-05
فيديو - شبيه كريستيانو رونالدو يُشعل مواقع التواصل
بالفيديو
بالفيديو
13:54
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2024
13:50
النشرة الجوية 04-09-2024
13:35
مقدمة النشرة المسائية: لم ترفع البصمات الجنائية عن الملف الذي أودع رياض سلامة السجن
13:25
أي من الإتهامات موجّهة قضائياً الى رياض سلامة؟
13:16
فيديو - رشقة صاروخية كبيرة جداً من جنوب لبنان
13:08
أبرز تحديثات الميدان الجنوبي مع مراسل الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:39
أثارت سخرية كبيرة.. صورة تطيح بقائد مدمرة أميركية في الخليج
عربي و دولي
10:39
أثارت سخرية كبيرة.. صورة تطيح بقائد مدمرة أميركية في الخليج
محليات
00:54
"الاخبار" تكشف تفاصيل جديدة عن توقيف سلامة.. منصوري أرسل كل داتا "الاستشارات"
محليات
00:54
"الاخبار" تكشف تفاصيل جديدة عن توقيف سلامة.. منصوري أرسل كل داتا "الاستشارات"
فن
07:23
انهاء حياة شربل حدشيتي وزين العمر يعلق: ضيعان قلبك
فن
07:23
انهاء حياة شربل حدشيتي وزين العمر يعلق: ضيعان قلبك
محليات
03:20
القاضي جمال الحجار لـ"الجديد": ملف سلامة سيسلك مجراه القانوني وسيتم تحويله الى قاضي التحقيق
محليات
03:20
القاضي جمال الحجار لـ"الجديد": ملف سلامة سيسلك مجراه القانوني وسيتم تحويله الى قاضي التحقيق
خاص الجديد
12:43
المشهد السياسي: كواليس إتصال هوكستين قبل إستهداف الضاحية
خاص الجديد
12:43
المشهد السياسي: كواليس إتصال هوكستين قبل إستهداف الضاحية
محليات
01:33
غادة عون : مستعدة لاستجواب سلامه في مكان توقيفه
محليات
01:33
غادة عون : مستعدة لاستجواب سلامه في مكان توقيفه
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024