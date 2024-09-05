أيلول طرفو بالشتي مبلول.. ماذا يخبئ الطقس؟

وفي توقعات طقس الايام المقبلة:

الخميس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على الجبال، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، واحتمال تساقط رذاذ متفرق على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، دون تغيير كبير في درجات الحرارة، وهطول أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية، مع رياح ناشطة.

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل كبير في درجات الحرارة، مع احتمال أمطار متفرقة في المناطق الداخلية، وقد تكون مصحوبة بخلايا رعدية ورياح ناشطة.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، مع ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.