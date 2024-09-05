بالفيديو - قطع طريق الجناح في بيروت احتجاجاً على انقطاع المياه

طغى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على المشهد السياسي لما سيترتب على هذا الاجراء من تداعيات ولما يمكن أن يحمل من بوح للأسرار المالية والسياسية، الا أن تحرك النواب الأربعة الخارجين من التيار الوطني الحر وإطلاق عجلتهم السياسية المحدّثة من بوابة الديمان كان لها رمزيتها ودلالتها السياسية ورسائلها، إذ كرست مجموعة نيابية في المعادلة السياسية كشريك على طاولة الاستحقاقات الدستورية.