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محليات

اهالي شويا وعائلة عماد تعليقاً على مقتل شربل حدشيتي: نستنكر اي فعل جرمي يثبت حصوله من اي نوع كان

2024-09-05 | 15:43
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اهالي شويا وعائلة عماد تعليقاً على مقتل شربل حدشيتي: نستنكر اي فعل جرمي يثبت حصوله من اي نوع كان
اهالي شويا وعائلة عماد تعليقاً على مقتل شربل حدشيتي: نستنكر اي فعل جرمي يثبت حصوله من اي نوع كان

أكد اهالي بلدة شويا وعائلة عماد تعليقاَ على مقتل الشاب شربل حدشيتي واتهام ابن البلدة بشار عماد بقتله، الثقة الكاملة والمطلقة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية, والحرص على السلم الأهلي وإحترام الغير وإن واقعة تسليم المتهم بشار عماد لنفسه طوعاَ للأجهزة الأمنية يؤكد ذلك.

بيان

وجاء في بيان صادر عن العائلة و اهالي شويا في حاصبيا "ان عائلة آل عماد وعموم اهالي بلدة شويا يتقدمون بأحر التعازي لعائلة المرحوم شربل حدشيتي وأهله معربين عن حزنهم الكبير لمصابهم الأليم و يعلنون ما يلي:
أولاَ: الإستنكار الشديد لأي فعل جرمي يثبت حصوله من اي نوع كان.
ثانياَ: التأكيد على ثقتنا الكاملة والمطلقة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية, وحرصنا على السلم الأهلي وإحترام الغير وإن واقعة تسليم المتهم بشار عماد لنفسه طوعاَ للأجهزة الأمنية يؤكد ذلك.
ثالثاَ: التريث الحكيم و ضبط النفس وانتظار نتيجة التحقيقات والمحاكمة هو الخيار السليم   لاهل البلد الواحد و الابتعاد عن التهور وللبقاء تحت سقف القانون  ليبنى على الشىء مقتضاه.
رابعاَ: التأكيد على الوحدة الوطنية والعيش المشترك ووجوب استمرار علاقات التواصل والإحترام مع عائلة ال حدشيتي الكريمة واعتبار هذه الحادثة الأليمة عمل فردي لا تمثل ولا بأي شكل من الأشكال عادات وتقاليد الموحدين الدروز  وإنهم براء من أي فعل جرمي يمس بالسلم الأهلي والعيش المشترك.
خامساَ: الطلب لروح المرحوم شربل حدشيتي الرحمة والسلام والتوجه الى عائلته بأحر التعازي والتضرع الى الله سبحانه تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان."
اهالي شويا وعائلة عماد تعليقاً على مقتل شربل حدشيتي: نستنكر اي فعل جرمي يثبت حصوله من اي نوع كان

محليات

حدشيتي

شويا

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