إلى المواطنين.. إعلان هام يتعلق بأزمة الطوابع!
أعلن النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة: "اقرينا اليوم مبدأ اعتماد قانون الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الالكتروني وبات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال الينا الاسبوع المقبل".
وفي ما يخص أزمة الطوابع، أشار إلى، أن "الطابع الالكتروني يسهّل معاملات اللبنانيين وباقراره ندفن الاحتكار وسنحرص على عدم وضع شركات يدها في احتكارات جديدة".
وأضاف كنعان، "اقرينا السير بمكننة المعاملات العقارية ووصل كتاب العدل الكترونياً لتسهيل أمور الناس وتعجيل اعمالهم".