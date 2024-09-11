إلى المواطنين.. إعلان هام يتعلق بأزمة الطوابع!

وفي ما يخص أزمة الطوابع، أشار إلى، أن "الطابع الالكتروني يسهّل معاملات اللبنانيين وباقراره ندفن الاحتكار وسنحرص على عدم وضع شركات يدها في احتكارات جديدة".

وأضاف كنعان، "اقرينا السير بمكننة المعاملات العقارية ووصل كتاب العدل الكترونياً لتسهيل أمور الناس وتعجيل اعمالهم".