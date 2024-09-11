سيمون أبي رميا: سأعلن عن كل الحقائق في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل مرتكزاً على ما يردده الرئيس عون "الحقيقة تحرّركم"

صدر عن النائب سيمون ابي رميا البيان التالي: "منذ خروجي من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر في ٧ آب المنصرم، آثرت عدم الدخول في سجالات ومهاترات بالرغم من حملات تضليلية وكاذبة كان هدفها تشويه صورتي وصورة زملائي النواب بالإضافة الى المسّ بالكرامات الشخصية.