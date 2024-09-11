جلسة وزارية برئاسة ميقاتي: تأكيد على استمرارية العمل الحكومي وتعهدات بشأن الوضع الأمني

في مستهل الجلسة، قدم وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي ملخصاً للمقررات، حيث دعا الرئيس ميقاتي الوزراء للوقوف دقيقة صمت حداداً على الرئيس السابق سليم الحص.

ثم تناول الرئيس ميقاتي عدة نقاط رئيسية خلال كلمته، منها:

التأكيد على استمرار العمل الحكومي: أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ ثلاث سنوات تحت شعار "معاً للإنقاذ" وأن المسؤولية الوطنية تستدعي العمل من أجل مصلحة الوطن، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان. رفض الشغور الرئاسي: شدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، محذراً من أن استمرار الشغور الرئاسي قد يؤدي إلى فراغ يهدد الاستقرار الدستوري. دعم قوات حفظ السلام (اليونيفيل): أكد ميقاتي أن التمديد لقوات اليونيفيل يعكس دعم المجتمع الدولي للبنان، وشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. التطرق للموازنة: أشار إلى أن الموازنة قد تم إحالتها إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وأن الحكومة ستدرس بنود الموازنة بعناية، مع التأكيد على تخصيص زيادات للعاملين في القطاع العام. وأبدى استغرابه من الاحتجاجات التي تلت عرض الموازنة، مشدداً على أن الحكومة تعمل على إجراءات مؤقتة لدعم العاملين في القطاع العام إلى حين إقرار الموازنة. الوضع في الجنوب: أعرب عن قلقه من النزف المستمر والنزوح الداخلي في الجنوب، حيث وصل عدد النازحين إلى 140 ألف شخص. وأكد أن هيئة الطوارئ تعمل على تقديم المساعدة والإغاثة، وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً ضد العدوان الإسرائيلي. الإجراءات الاقتصادية: طالب بضرورة عدم استغلال الأزمة الاقتصادية لرفع الأسعار، ودعا وزير التربية ووزير الاقتصاد إلى اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين ومراقبة الأسعار. التعاون مع سوريا: رحب بقرار سوريا تخفيض رسوم العبور للشاحنات اللبنانية، مما يشجع حركة التصدير من لبنان. الاستراتيجيات والتقنيات: أشاد بإطلاق استراتيجية "التبديل والتسهيل" في إطار التحول الرقمي، وشكر وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي على جهودها في التنسيق بين الإدارات.

جدول الأعمال:

التربية: تخصيص جلسة لمناقشة الوضع التربوي، وتفاصيل البدلات الإنتاجية وصناديق المدارس.

تخصيص جلسة لمناقشة الوضع التربوي، وتفاصيل البدلات الإنتاجية وصناديق المدارس. المالية: إقرار مشروع مرسوم لقطع حساب الموازنة العامة للعام 2020.

إقرار مشروع مرسوم لقطع حساب الموازنة العامة للعام 2020. الصحة: تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات.

تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات. تأجيلات: تأجيل دراسة مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين الحد الأدنى للأجور في قانون العمل وتعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تأجيل دراسة مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين الحد الأدنى للأجور في قانون العمل وتعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الصناعة: سحب مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المقالع والكسارات.

سحب مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المقالع والكسارات. التربية: إلغاء الامتحانات الرسمية في بعض الشهادات المهنية.

إلغاء الامتحانات الرسمية في بعض الشهادات المهنية. الشؤون الاجتماعية: إحالة طلب منح صفة المنفعة العامة لجمعيات أهلية إلى وزارة الداخلية.

بعد دراسة جدول الأعمال، بدأ المجلس بمناقشة مشروع الموازنة، مع التأكيد على أن جلسات المجلس ستظل مفتوحة لدراسة المشروع في المستقبل.

أسئلة وأجوبة: