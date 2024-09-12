حزب الله نعى الشهيد ساجد مصطفى

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن رصد جرثومة الكوليرا في مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى خلال فخوصاتها الدورية لعينات من مواقع عشوائية و محددة مسبقا من مياه نهر الليطاني.



