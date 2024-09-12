بعد نعيه للشهيد صادق مبارك... حزب الله نعى طفله مهدي وينشر صورة تجمعهما

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن رصد جرثومة الكوليرا في مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى خلال فخوصاتها الدورية لعينات من مواقع عشوائية و محددة مسبقا من مياه نهر الليطاني.
شدد رئيس تيار الكرامي النائب فيصل كرامي على ان الشغور الرئاسي "قاتل لفكرة لبنان ولفكرة الوطن اللبناني ككلّ"، مشدداً على ان "الاستمرار في الفراغ الرئاسي وعدم وجود رئيس جمهورية هو أكبر خدمة لأعداء لبنان الوطن".
تلقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رسالة جوابية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ردًا على التهنئة والتعزية باستشهاد رئيس المكتب السياسي السابق للحركة الشهيد إسماعيل هنية.