الوكالة الوطنية: مسيّرة تشن غارة على الحي الغربي في بلدة ميس الجبل منطقة القندولي

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متضرعةً إلى الله أن يجعل هذا اليوم فرصة للتجمع على قيم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.ودعت الجميع للتمسك برسالة السلام والتسامح، والتصدي لمحاولات ثني لبنان عن دوره كمَنارة للعلم والتقدم.كما أشارت إلى معاناة الفلسطينيين والجنوبيين في لبنان، وطلبت من الله أن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن، متمنيةً السلام والأمان لجميع الشعوب.
صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم السبت، بيان أعلنت فيه ان "رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط أصدر قراراً تنظيمياً رقم 15/ر كلّف بموجبه سليمان سيف بمهام مفوضية الشؤون الاجتماعية في الحزب، شاكراً خالد المهتار على مسيرته وجهوده المقدّرة، بعدما اعتذر عن إكمال مهامه بسبب الوعكة الصحّية التي ألمّت به واضعا نفسه بتصرف رئيس الحزب، وتمنى له رئيس الحزب السلامة والشفاء العاجل".
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.