حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بمسيرةٍ انقضاضية على ‏مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني واستهدفنا أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده ‏

صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم السبت، بيان أعلنت فيه ان "رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط أصدر قراراً تنظيمياً رقم 15/ر كلّف بموجبه سليمان سيف بمهام مفوضية الشؤون الاجتماعية في الحزب، شاكراً خالد المهتار على مسيرته وجهوده المقدّرة، بعدما اعتذر عن إكمال مهامه بسبب الوعكة الصحّية التي ألمّت به واضعا نفسه بتصرف رئيس الحزب، وتمنى له رئيس الحزب السلامة والشفاء العاجل".



